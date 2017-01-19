Kan Bağışında Güçlerini Birleştirdiler

Gençlik Liderleri, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kan stoklarının azalmasını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla harekete geçtiler.



Twitterda 81 ilde başlatılan #MeydanOkuyorum tag çalışmasıyla paydaşlarına kan vermek için meydan okuyan Yakutiye Gençlik Merkezinin çağrısına cevap veren Erzurum Genç Yeryüzü Doktorları topluluğu ve Üniversite Camii gençlik kolları gönüllüleri bu hayırlı işe duyarsız kalmayıp güçlerini birleştirerek soğuk kış gününde kan bağışı yapmak için sözleştiler.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinin başlatmış olduğu bu çağrıyı il düzeyinde yürüten Yakutiye Gençlik Merkezi paydaşlarıyla kan vererek adeta 81 ildeki gönüllü topluluklarına örnek bir çalışmaya imza attı.



Gençlik Merkezi Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, "Ülke genelinde yapılan bu duyarlı çalışmada paydaşlarımızı dahil ederek gönül birliği oluşturduklarını bildirerek gençlerin bu duyarlılığı gelecek adına bizleri mutlu ediyor.İnşallah geleceğimiz bu güzel gençlere emanet" diye konuştu.



Projeye Yakutiye Gençlik Merkezi adına Gençlik Liderleri Ümran Öztürk, Emine Er, Yaser Taşkesenlioğlu ve gönüllü üyeler katılırken, Genç Yeryüzü Doktorları adına başkan Dilara Pamukçu ve GYYD topluluğu gönüllüleri, Üniversite Camii adına Cami imamı Memduh Karslı ve Bayan kolları başkanı Ayşe Uzunoğlu ile gönüllü üyeleri katıldı. - ERZURUM