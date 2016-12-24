Kan Bağışında Bulunanlara Madalya Takıldı

Muğla Kızılay Derneği tarafından kentte düzenli kan bağışında bulunanlara madalya verildi.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonunda düzenlenen törende 10 kez kan bağışı yapan 175 kişiye bronz, 25 kez kan bağışı yapan 5 kişiye gümüş, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye ise altın madalya verildi.



Törende konuşan Muğla Valisi Amir Çiçek, Türk Kızılay'ının çok iyi örgütlenmiş bir teşkilat olduğunu belirterek, Kızılay'ın Türkiye ve dünyanın bir çok bölgesinde yardıma koştuğunu söyledi.



Vatandaşlardan düzenli olarak bağışında bulunmalarını isteyen Çiçek, "Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyası çok bilinçli bir kampanya. Kampanya uygulanmaya başladığı günden bu yana farkındaysanız kan anonsları bitti. Ben kan bağışçılarımızı gönülden kutluyorum." dedi.



Muğla Kızılay Şube Başkanı Bülent Karakuş da "Türk Kızılay'ı Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanı tek başına karşılıyor. Buradaki en önemli faktör gönüllülerimiz. Gönüllülerin bu süreçteki katkısı asla yadsınamaz. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve kan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Marmaris Birgül Gökmen Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Fethi Halepliler de Türkiye'nin içinde bulunduğu dönemde halkın kan bağışı konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, geçen yıl Muğla'da 30 bin ünite kan bağışı yapıldığını, bu yıl ise 31 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.