Kan Bağışına Byegm'den Destek

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın kan stoklarının yetersizliğinden dolayı yaptığı kan bağışı çağrısına, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) de destek geldi.



Türkiye genelinde 60 bin ünite olması gereken kan stoklarının 30 bin civarına düşmesi nedeniyle Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, kış aylarında vatandaşların daha az kan bağışında bulunması nedeniyle sıkıntı yaşama ihtimalinin doğduğunu belirtmişti. Alarm durumunun devam ettiği ve kanın uzun süre saklanabilen bir ürün olmadığından dolayı her gün ortalama 10 bin ünite kan alıp, testlerini yapıp hastanelere sevk etmek zorunda olduklarını açıklayan Kınık, vatandaşa kan çağrısında bulunmuştu. Kızılayın çağrısına BYEGM'den destek geldi. BYEGM öncülüğünde bugün vatandaşlar ve çalışanlar kan bağışında bulundu.



"Türk Kızılayına her alanda, her sahada ve şuanda destek olmak bizim için milli bir görev"



Türk Kızılayına her alanda destek olduklarını ifade eden BYEGM Genel Müdürü Mehmet Akarca, "Ülkemizin en köklü, en eski, büyük hayır kuruluşu Türk Kızılayının yoğun kış şartlarından dolayı kan stoklarının azaldığını ifade etmesiyle BYEGM olarak tüm çalışanlarımızla bu konuda destek olma kararı aldık. Bizi kırmayan kan merkezi müdürümüz burada yanımızda çalışmalara refakat edecek. Bütün çalışanlarımızla birlikte Türk Kızılayına her alanda, her sahada ve şuanda destek olmak bizim için milli bir görev olarak düşünüyoruz. Vatandaşlarımızdan büyük bir katılım oldu ve bu bizi tabi ki de çok mutlu etti. Türkiye olarak, tek bir vücut olarak artık hem teröre karşı durmak, hem devletimizin terörle mücadelesinde ve diğer işlerinde yanında olmak ve her türlü desteği vermek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.



"Temel hedefimiz güvenli ve sağlıklı kan almak"



Kimlerin kan verebileceğine ilişkin bilgi veren Türk Kızılayı Doktoru İlhami Şenol ise, "Kan vermek için sadece kendisini iyi ve sağlıklı hisseden, herhangi bir kalp rahatsızlığı olmayan, son günlerde gribal ve soğuk enfeksiyonu olmayan bütün vatandaşlarımız gelip kan bağışında bulunabilirler. Zaten bütün ekiplerimizde doktorlarımız ve hemşirelerimiz bulunmakta, onlar bağışçılarımızı en ince ayrıntısına kadar değerlendirmekte. Temel hedefimiz güvenli ve sağlıklı kan almak ve bunu hastalarımıza, yaralılarımıza, lösemili çocuklarımıza, kanserli hastalarımıza ve kana ihtiyacı olanlara ulaştırmak" şeklinde konuştu.



Kampanyaya destek veren Mehmet Akarca'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş ve BYEGM çalışanları da kayıt formu doldurup gerekli incelemelerden geçerek kan verdi. - ANKARA