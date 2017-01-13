Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun Ilgi Gösterildi

Burdur'un Karamanlı ilçesinde Kızılay'ın başlattığı kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü.



Kızılay Burdur Şubesi ve Karamanlı Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına, ilçede görev yapan askerler, polisler, memurlar ve vatandaşlar katıldı.



Kızılay Burdur Şubesi sorumlusu doktor Deniz Erkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kış aylarında soğuk hava nedeniyle kan bağışının az olduğunu, fakat bu kampanyaya büyük ilgi gösterildiğini söyledi.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın çağrısından sonra tüm vatandaşların daha duyarlı davrandığını ifade eden Erkaya, şöyle konuştu:



"Vatandaşlarımız çok duyarlı zaten. Kaymakam bey de buraya bizi davet etti ve tüm kurumlara çağrı yaparak bu kampanyaya büyük bir destek oldu. Şu an sizin de gördüğünüz gibi çok yoğun bir talep var. Burdur'da zaten tüm vatandaşlarımız çok duyarlıydı. Şu an bağışlar daha da arttı. Stoklarımız kritik seviyenin üzerine çıktı."



Kampanyaya katılan Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, memleketin zor günler geçirdiğini, millet olarak destek mahiyetinde kan verdiklerini, bugünlerde böyle bir dayanışmanın daha anlamlı hale geldiğini kaydetti.