Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kızılay Topluluğu ve Türk Kızılayı Serdivan Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Kan Ver Can Ver' adlı kan bağışı kampanyası tamamlandı.



Sakarya Üniversitesi Kampüsü Helikopter Pistinde gerçekleşen etkinliğe farklı fakültelerden öğrenciler çalışmalara gönüllü olarak katıldı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen etkinliğe başta Ferizli Belediyesi olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar da ikram katkısında bulundu. İki gün süren kampanyada toplamda 737 kişi kan bağışında bulundu. Şenlik havasında geçen kan bağışı kampanyasında müzik dinletileri, yemek ikramı ve çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. - SAKARYA