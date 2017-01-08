Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın ağır kış şartlarında kan miktarında azalma olduğunu duyurmasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Bilecik Belediye Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına, Bilecik ES-ES taraftar grubu ile vatandaşlar destek verdi.



Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar, Türkiye genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve son dönemde yaşanan terör olayları neticesinde Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının fazlalaştığını söyledi.



Bölge kan merkezine en az 100 ünite kan göndermeyi hedeflediklerini belirten Çınar, "ES-ES taraftar grubuna kan bağışına katkıda bulundukları için teşekkür ediyoruz." dedi.



Bilecik Eskişehirliler Platformu Kurucu Başkanı Burhan Saltan ise, "Kızılay Genel Başkanının yapmış olduğu açıklamalardan sonra Bilecik ES-ES camiası olarak Kızılay'a kan bağışı kampanyası düzenledik. Kanımız, canımız vatanımıza feda olsun. Bilecik'te Eskişehirsporlular olarak tüm STK'ları bu tür hayırlı kampanyalara davet ediyorum." ifadelerini kullandı.