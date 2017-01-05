Kan Bağışı Çağrısına Tügva'dan Destek

Türk Kızılayı'nın kan stoklarının mevsim şartlarından dolayı alarm verdiğine yönelik açıklamasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Elazığ İl Temsilciliği kan bağışı noktalarına giderek destekte bulundu.



Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın kış aylarında kan bağışlarının azaldığını ve kan stoklarının kırmızı alarm verdiğini belirtmesi ve Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından vatandaşlara kan bağışında bulunulması çağrısının ardından Elazığlı vatandaşlar kan bağış noktalarına akın etmişti. TÜGVA Elazığ İl Temsilciliği de "Elazığ'ın Gençliği Kızılay'ın Yanında" adlı kan bağış kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğretmenevi önündeki kan bağış otobüsüne gelen vakıf üyeleri sırayla kan verdi.



Bağışların yetersiz olmasından dolayı kan bağışında bulunduklarını belirten TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, "Kızılay başkanımızın yapmış olduğu açıklama ile kan bağış oranının şuanda kırmızı alarm verdiğini, sosyal medyadan duyduk. Elazığ temsilciliği olarak bugün buraya kan vermeye geldik. Türkiye'nin 81 ilinde şuanda gençlik vakfımızın il teşkilatları Kızılay'ın yanında ve Kızılay'a kan bağışında bulunuyor. Ülkemizde yaşanan son durumlardan ve 1 kanın 3 cana tekabül edeceğini bilmemizden dolayı bizler buradayız. Kızılayımızın yanındayız. Buradan duyarlı tüm vatandaşlarımıza Kızılay'ın yanında olmasını ve kan bağışı yapmalarını rica ediyoruz" dedi.



Kan eksiğinin olduğunu ifade eden dernek üyelerinden İbrahim Öktem, arkadaşlarıyla beraber kan vermeye geldiklerini söyledi.



TÜGVA İl Temsilciliğinin başlatmış olduğu kan bağışı kampanyası kapsamında kan vermeye geldiklerini dile getiren Ergin Dik ise, bu konuda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ve bir damla kanın bir can olduğunu ifade etti. - ELAZIĞ