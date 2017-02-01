Kamyonun Çarptığı Traktördeki 3 Kişi Yaralandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde, kamyonun arkadan çarptığı traktördeki 3 kişi ağır yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Bayramiç-Ezine karayolu Ağaçköy sapağında meydana geldi. N.K. yönetimindeki 17 NC 609 plakalı kamyon, önünde giden 73 yaşındaki Fethi Sallama yönetimindeki 17 TA 700 plakalı traktöre çarptı. Kazada, Fethi Sallama ile yanındaki 67 yaşındaki Nefise Sallama ve 63 yaşındaki Yüksel Çayı ağır yaralandı.



Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fethi Sallama ambulans helikopterle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer iki yaralı ise ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



- Çanakkale