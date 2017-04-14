Kamyonlu Terör Saldırısı Zanlısı Deaş Üyesi"

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdülaziz Kamilov, Stockholm'de düzenlenen kamyonlu terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan Rakhmat Akilov'un, DEAŞ üyesi olduğunu belirten resmi bir açıklamada bulundu. Taşkent'te basın mensuplarının yer aldığı toplantıda konuşan Kamilov, Semerkant vilayeti yasa uygulayıcı organları tarafından, Stockholm'de terör saldırısı düzenleyen Akilov hakkında önceden Özbekistan Ceza Kanunu'nun çeşitli maddelerinden ceza davası açıldığını ve Avrupa'daki Özbekistanla dayanışma içinde olan ülkelerden birinin istihbarat birimlerine gönderildiğini de bildirdi.



İsveç'in başkenti Stockholm'de geçen hafta gerçekleşen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi yaralanmıştı.



(Dilmurod Cumabayev /İHA)