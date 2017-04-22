Kamyonlar kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



KONYA - Konya'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya Antalya yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Boran idaresindeki 07 S 1749 plakalı kamyon Konya yönüne ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Ahmet Eken'in kullandığı 42 DB 681 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki sürücüde direksiyonda sıkıştı. İhbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler sürücülerden Ahmet Eken'in hayatını kaybettiği belirledi. Ali Boran ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 30 dakika süren çalışma sonucu çıkartılarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden diğer sürücünün cansız bedeni sıkıştığı yerden kurtarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.