Kamyonla 2 Kişinin Ölümüne Neden Olan Sürücü Yakalandı

Elazığ'da kamyonla çarptığı 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü gözaltına alındı.



Kaza, bugün saat 14.25 sıralarında merkez Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. İlaç almak için evden çıkan 79 yaşındaki Hayrettin Demir ile ona eşlik eden komşusu Leyla Baykara'ya (52) karşıdan karşıya geçerken Hüseyin U. idaresindeki 23 BU 053 plakalı kamyon çarparak kaçmıştı. Kazada Demir ve Baykara olay yerinde hayatını kaybetmişti. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışma sonucu kamyon sürücüsü Hüseyin U.'yu yakalayarak gözaltına aldı. 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün kazanın farkında olmadığı için durmadan gittiğini söylediği öğrenildi.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ