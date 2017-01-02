Kamyonette Sıkışan Sürücüyü Itfaiye Kurtardı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, bariyerlere çarpan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı.



Alınan bilgiye göre, İzmir karayolunda seyir halindeki 16 BSJ 86 plakalı kamyonetin sürücüsü Ufuk A, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan aracıyla önce önündeki bir otomobile, ardından da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı girişindeki refüje çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle kamyonette sıkışan Ufuk A, vatandaşların bildirmesiyle kaza yerine gelen itfaiye ve 112 acil servis ekiplerince çıkarılarak, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar girişi, kamyonetin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.