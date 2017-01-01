Kamyonetin Tehlikeli Yolculuğu

ADANA'da kasasının yanına bağlanan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyla ilerleyen kamyonet, görenleri hayrete düşürdü. Kentte araç trafiğinin yoğun olduğu Girne Bulvarı'nda ilerleyen, kasasının yanına bağlı yaklaşık 2 ton ağırlığında, 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı taşıyan kamyonet görenleri şoke etti. Trafikte hızla ilerleyen kamyonet dengesiz ağırlık nedeniyle tehlike yaratırken, diğer sürücülerin ikaz etmek için kornaya basmasına aldırış etmeyen kamyonetin sürücüsü ara sokağa girerek uzaklaştı. - Adana