Kamyonetin Tehlikeli Yolculuğu

Adana'da kasasının yanına bağlanan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyla ilerleyen kamyonet, görenleri hayrete düşürdü. Kentte araç trafiğinin yoğun olduğu Girne Bulvarı'nda yaşanan olayda, kamyonetinin kasasının yanına bağladığı yaklaşık 2 ton ağırlığında, 5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı taşıyan sürücü görenleri şoke etti. Trafikte hızla ilerleyen kamyonet dengesiz ağırlık nedeniyle tehlike yaratırken, diğer sürücülerin ikaz etmek için kornaya basmasına aldırmayan kamyonetin sürücüsü daha sonra ara sokağa girerek uzaklaştı.