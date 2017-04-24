Kamyonetin Polise Çarpma Anı Kamerada

Kayseri'de motorlu trafik polisi ile kamyonetin çarpışması kameralara yansıdı.



Edinilen bilgiye göre 10 Nisan tarihinde meydana gelen olayda Orduevi yanında 38 BL 527 plakalı bir kargo kamyoneti ile motorlu trafik polisi kaza yapmış, kazada polis memuru İ.D. yaralanmıştı. Hafif yaralanan İ.D., kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.



Görüntülerde sağ şeritte ilerleyen kamyonet, sola dönüş yapacağı sırada polis motoruna çarpıyor. - KAYSERİ