Kamyonetin Çarptığı Motosikletli Öldü
– ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
– ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde kamyonetin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, gece geç saatlerde Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Akdere yönetimindeki 46 BP 317 plakalı kamyonet, kavşakta Şaban Taymur yönetimindeki 46 HU 910 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Taymur, devrilen motosikletten yola savrularak yaşamını yitirdi. Taymur'un cesedi, sağlık görevlilerinin ve savcının incelenmesinin ardından otopsi için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kamyonet sürücüsü Ali Akdere gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. - Gölbaşıadıyaman