Kamyonetin Çarptığı Kadın Öldü

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde manevra yapan kamyonetin çarptığı 70 yaşındaki Gülseren Meşe öldü.



Olay, İspat Cami Mahallesi İspat Sokak'ta meydana geldi. İspat Sokak'ta evine doğru yürüyen ve yolun karşısına geçmek isteyen Gülseren Meşe'ye manevra yapan 36 yaşındaki Abdülkerim Y. yönetimindeki 22 FP 188 plakalı kamyonet çarptı. Dengesini yitirerek düşen ve aracın üzerinden geçtiği Meşe ağır yaralandı. Meşe, çevrede bulunanlar tarafından kamyonet altından çıkartılırken, sürücü Abdülkerim Y. aracıyla kaçtı. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülseren Meşe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Meşe'nin cesedi, hastane morgunda savcı ve polis gözetiminde yapılan otopsi ardından ailesine teslim edildi. Polis, kamyonet sürücüsü Abdülkerim Y.'yi kısa süre sonra yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen Abdülkerim Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



- Edirne