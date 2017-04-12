Kamyonetin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Akseki ilçesinde kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Demirciler Mahallesi, İnönü Caddesi yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Abdullah Arif Yıldız'a, Enver Koparan yönetimindeki 07 B 1000 plakalı kamyonet çarptı. Kazada yaralanan Yıldız, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulans ile Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Buradan da vücudunda kırıklar olması nedeniyle Manavgat Devlet Hastanesine sevk edilen çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Kamyonet sürücüsü Koparan ise gözaltına alındı.