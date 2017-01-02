Kamyonetin Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Harran İlçesine bağlı Küçük Minare kırsal Mahallesinde yaşandı. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin çarptığı 8 yaşındaki Ahmet Eşiyok ağır yaralandı. Özel araçla hastaneye götürülürken yolda ambulansa alınan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kurtarılamayarak kaybetti.



Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA