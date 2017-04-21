Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde takla atan kamyonette bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Aliveren Mahallesi Denizli-Çameli yolunda meydana geldi. Mevlütler Mahallesi'nden yola çıkarak Çameli İlçesi yönüne giden 55 yaşındaki İsmet Yılmaz, yönetimindeki 20 KD 894 plakalı kamyonet, bilinmeyen denenle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Yılmaz olay yerinde öldü. Yanında bulunan eşi 49 yaşındaki Serpil Yılmaz ile torunları 5 yaşındaki Buğlem Yılmaz yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından İsmet Yılmaz'ın cesedi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Denizli