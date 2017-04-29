Kamyonet, Park Halindeki 5 Araca Çarptı: 3 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yol kenarında park halindeki 5 araca çarptı. Kaldırıma çıkan araçların çarptığı kaldırımdaki 3 kişi ise yaralandı.



Kaza, gece saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Recep Ö. yönetimindeki 67 TJ 405 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak park halindeki 5 araca çarptı. Kaldırıma çıkarak duran kamyonetin çarptığı araçların arasında ve altında kalan 16 yaşındaki Ertan Yılmaz, 74 yaşındaki İrfan Ulu ile eşi 69 yaşındaki Fatma Ulu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Recep Ö., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatlıdı.



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