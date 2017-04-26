Kamyonet Kasasından Kaçan Dana Trafiği Tehlikeye Soktu

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, taşındığı kamyonet üzerinden kaçan dana trafiği tehlikeye düşürdü. Bir otomobilin çarpması sonucu bacağından hafif yaralanan dana girdiği bir tuğla fabrikasında yakalanabildi.



Salihli'den aldığı danayı Turgutlu'ya götürmek üzere yola çıkan Mehmet Gök, dün saat 22.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Turgutlu Yeni Garaj Kavşağı'ndaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Kamyonetini park eden Gök, market bölümüne yöneldiği sırada, kasadaki dana yola atlayarak kaçmaya başladı. Gök, kaçan dananın peşine düştü. Anayolda başı boş halde koşan dana, sürücülere zor anlar yaşattı. Bir sürücü duramayıp, danaya çarptı. Otomobilin kaportasında ezilme meydana gelirken, sağ ön bacağında sıyrık oluşan dana kaçmayı sürdürdü. Yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından bir tuğla fabrikasının bahçesine kaçan dana vatandaşlar tarafından yakalanıp, sahibine teslim edildi.



- Manisa