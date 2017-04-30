Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Aksaray'da odun yüklü kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden Habib Ö. (57) idaresindeki odun yüklü kamyonet, tali yola dönmek isterken yine aynı istikamete seyreden Servet T. (30) idaresindeki 34 RT 4928 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanırken yoldan geçen jandarma ekipleri kazaya müdahale ederek karayolunda güvenlik önlemleri aldı. Yaralalılar olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY