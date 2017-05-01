Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 Ölü



ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu üzerinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine gitmekte olan Şaban Taymur idaresindeki 46 FU 390 plakalı motosiklet sürücüsü ile Ali Andere idaresindeki 46 BP 317 plakalı kamyonet sürücüsü Çağlayan Cerit yol ayrımında çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayı duyan Şaban Taymur'un yakınları kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Kamyonet sürücüsü Ali Andere ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.