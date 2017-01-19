Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Faruk Tinci (47) yönetimindeki 48 TL 750 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Tarık Yaman (47) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM