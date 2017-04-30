Kamyonet Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli ' de direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyonet 2 otomobile çarptı.

Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyonet 2 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı....

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