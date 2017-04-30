Kamyonet Dehşet Saçtı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Kocaeli'de direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen kamyonet 2 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı....
GEM TV'nin sahibi ve ortağı İstanbul'un göbeğinde öldürüldü
Galatasaray, kritik deplasman öncesi darbe yedi
Eski askeri savcı Üçok: MİT ve TSK'ya büyük bir operasyon yapılacak
7 sülalesine yetecek teklife "tamam" dedi
"Kasap" sonunda Türkiye'ye geliyor
Evde kadınları dövüp videolarını çekmişlerdi, şimdi başları belada
1 haftalığına gittiği Maldivler ve Dubai'de servet bırakıp geldi
Yeni KHK ile göreve iade edilen sağlık personelinin listesi
Efsane geri döndü! Şampiyon oldular