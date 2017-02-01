Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Edremit Çöp Depolama Sahası içinde hareket halindeki 10 ET 571 plakalı kamyonetin motor bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın kabin bölümüne sıçradı. İtfaiye erlerinin hızlı müdahalesine rağmen alevlere teslim olan kamyonet kullanılamaz hale geldi. - BALIKESİR
Kamyonet Alevlere Teslim Oldu
Balıkesir’in Edremit ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan kamyonet kullanılamaz hale geldi.