Kamyona Çarpan Motosikletli Öldü
DENİZLİ'de kavşakta vinç kamyona çarpan motosikletin sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Mehmet Kaya, yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'de kavşakta vinç kamyona çarpan motosikletin sürücüsü 37 yaşındaki Fatih Mehmet Kaya, yaşamını yitirdi.
Kaza, Gümüşler Bulvarı'yla Ertuğrul Gazi Caddesi'nin kesiştiği kavşakta bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Kontrolsüz olarak kavşağa girdiği öne sürülen 35 yaşındaki Mehmet Arslan yönetimindeki 20 AJ 035 plakalı vinç kamyona, Fatih Mehmet Kaya yönetimindeki 20 F 9849 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başını kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Fatih Mehmet Kaya, yaşamını yitirdi. Kazada başındaki kaskı parçalandığı belirlenen Kaya'nın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. kamyon şoförü Mehmet Arslan'ı gözaltına alan polis soruşturma başlattı. - Denizli