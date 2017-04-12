Kamyon Viyadükten Aşağı Devrildi: O Anlar Kamerada

Çin'de kontrolden çıkan kamyon viyadükten aşağı devrildi, o anlar saniye saniye kaydedildi.



Viraja hızlı giren kamyon, kasası üst geçide çarpınca kontrolünü kaybetti. Toparlanamayan araç, viyadükten aşağı düştü. Kaza anıysa arkadaki otomobilin kamerasına yansıdı. Hemen aracı yol kenarına çeken görgü tanıkları, bölgeye sağlık ve kurtarma ekibi talep etti.



(İHA)