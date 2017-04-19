Kamyon, Servis Minibüsüne Çarptı: 5 Yaralı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, kamyonun yol kenarında duran servis aracına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Eyüp Örs idaresindeki 41 BF 993 plakalı kamyon, yolun kenarında duran sürücüsü öğrenilemeyen 41 P 5290 plakalı servis minibüsüne çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 5 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Kamyonda babasıyla birlikte yolculuk eden Abdulsamet Örs, bir aracın kendilerini sıkıştırması nedeniyle duramadıklarını ve yol kenarında bekleyen servis minibüsüne çarptıklarını söyledi. - Gebzekocaeli