Kamyon otomobile çarptı... Hayatını kaybeden vatandaşın oğlu sinir krizi geçirdi



BOLU – Bolu'da kamyonun otomobile çarptığı trafik kazasında otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Kurnaz'ın oğlu Emre Kurnaz sinir krizi geçirdi.

Kaza, D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. D-100 karayolu İstanbul istikametine gitmekte olan Sercan Arslan idaresindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, yine aynı yola bağlanmak için kavşaktan dönen Hüseyin Kurnaz idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Kamyon şoförü Arslan, Hüseyin Kurnaz idaresindeki otomobili yaklaşık elli metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan sürücü çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri, otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz'ın kalbinin durduğunu görünce yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Babasının kaza yaptığını duyan Emre Kurnaz arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı yaptıklarını gören Emre Kurnaz, "babam" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Tüm müdahalelere rağmen olay yerinde kalbi çalıştırılamayan Kurnaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Kurnaz hastanede de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurnaz'ın hastanede bekleyen yakınları ise sinir krizi geçirdi.