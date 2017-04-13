Kamyon Motosikletle Çarpıştı !

İstanbul'da ters yönden giden motosiklet, hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, perşembe günü saat 17.30 sıralarında Sarıyer-Kilyos kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilyos'dan Sarıyer istikametine giden 34 VY 9563 plakalı motosikletin sürücüsü Alpay Üstün, kavşağa geldiği esnada ters yöne girdi. O esnada Kilyos istikametine seyir halinde olan Tuncay Adıgüzel idaresindeki 34 SG 8003 plakalı hafriyat kamyonu, motosiklete çarptı.



Olay sonrası yaralanan ve yerde hareketsiz bir şekilde yatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar yardım için koşuştururken, kamyon sürücüsünün vatandaşların gelmesi sonrasında aracından inerek yaralının yanına gelmesi de dikkat çekti. Yaralı sürücü, kendisine yardım için gelen vatandaşların arasındaki bir sağlık personelinin müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın hemen sonrası sokak köpeklerinin kaza yerine koşması ise gözlerden kaçmadı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



"BURAYA ARTIK TRAFİK IŞIKLARI KOYULSUN"



Kazayı gören Tarık Şahin, "Kamyon Bahçeköy istikametinden dönerken, motosiklet sürücüsü kavşağı dönmeyerek ters yöne giriyor. Kamyoncu o esnada motosiklete çarpıyor. Sürücü yere düşüyor, sağlık personeli bir kadın minibüsten inerek müdahale etti. Burada bunun benzeri kazalar yaşanıyor. Tersten gelen oluyor, kavşağı dönmek istemiyorlar. Buraya artık trafik ışıkları koyulsun" dedi.



Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



(Doğan Can Cesur /İHA)