Kamyon Motosikleti Ezdi: 2 Ölü, 1 Yaralı

Hindistan'da bir kamyon, üzerinde üç kişinin olduğu motosikleti ezdi. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ankleshwar şehrinde korkunç bir kaza yaşandı. Üzerinde üç kişi bulunan motosiklet, kural ihlali yaparak bir anda karşı yola girince kamyonun önünde kaldı. Hızla gelen kamyon da motosikleti altına aldı. Feci kazada, kamyonun altında paramparça olan motosikletteki 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti, diğeriyse ağır şekilde yaralandı.



(İHA)