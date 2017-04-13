Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Bolu'da D-100 karayolunda kamyon ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda, İstanbul istikametine giden Sercan A. idaresindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, yine aynı yola bağlanmak için kavşaktan dönen Hüseyin Kurnaz idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Kamyon, Hüseyin Kurnaz idaresindeki otomobili yaklaşık elli metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan sürücü çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağırılan 112 ekipleri otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz'a yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptılar.



Oğlu kaza yerinde sinir krizi geçirdi



Babasının kaza yaptığını duyan Emre Kurnaz arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı yaptıklarını gören Emre Kurnaz, "babam" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.



Tüm müdahalelere rağmen kaza yerinde kalbi çalıştırılamayan Kurnaz ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz hastanede de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU