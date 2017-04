Kamyon Demiryoluna Uçtu: 1 Yaralı

DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, köprü üstünden alttaki raylara düşen kamyonun şoförü kazada yaralandı. Kaza nedeniyle Denizli-Aydın arasında yapılan tren seferleri bir süre durdu.



Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında, Sarayköy girişindeki demiryolu köprüsünde meydana geldi. Can Sağlı yönetimindeki 20 P 4017 plakalı kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kamyon önce elektrik direğine çarptı, ardından karayolundaki iki köprü arasında bulunan boşluktan demiryoluna uçtu. Kazada şoför Can Sağlı, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Karayolunda önlem alan polis ekipleri, Aydın ve Denizli arasındaki tren istasyonlarını da seferlerin durdurulması için uyardı. Kaza nedeniyle seferdeki trenler, olduğu yerde durdu. Yaralı Can Sağlı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demiryoluna uçan kamyon ise çekiciyle çıkarıldı. Daha sonra tren seferleri devam etti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- Sarayköydenizli