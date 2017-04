Kamyon Demiryoluna Düştü, Tren Seferleri Durdu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon köprünün altından geçen raylara düştü. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, Denizli-Aydın tren seferleri bir süre durdu. Kaza, saat 05.30 sıralarında, Sarayköy ilçe girişindeki demiryolu köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Sağlı idaresindeki 20 P 4017 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Kamyon, önce elektrik direğine çarptı, daha sonra karayolunda bulunan iki köprü arasındaki boşluktan demiryoluna uçtu. Kazada şoför Can Sağlı yaralanırken, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Karayolunda önlem alan polis ekipleri, Aydın ve Denizli arasındaki tren istasyonlarını da seferleri durdurmaları konusunda uyardı. Kazada yaralanan sürücü Can Sağlı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köprüden demiryoluna düşen kamyon ise uzun uğraşların sonunda, çekiciyle çıkarıldı.



Kamyonun kaldırılmasının ardından tren seferlerine devam edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



(Medeni Topaloğlu /İHA)