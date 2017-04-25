Kamyon Demiryoluna Düştü: 1 Yaralı

Sarayköy ilçesinde, köprü üstünden demiryoluna düşen kamyonun şoförü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Can Sağlı yönetimindeki 20 P 4017 plakalı kamyon, ilçe girişindeki köprü üzerinde kontrolden çıkarak, önce refüje çarptı, ardından da köprünün altından geçen demiryoluna düştü.



Kazada yaralanan kamyon şoförü Sağlı, 112 Acil Sağlık ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.



Bu arada, kaza nedeniyle Aydın-Denizli arasındaki tren seferleri bir süre durduruldu. Demiryoluna düşen kamyonun çekiciyle kaldırılmasının ardından tren seferleri normale dördü.