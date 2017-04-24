Kamyon Çarpan Yaşlı Adam ve Bakıcısı Öldü

ELAZIĞ'da, yolun karşısına geçerken belediyeye ait kamyonun çarptığı Hayrettin Demir (83) ile bakıcısı Leyla Baykara (52) yaşamını yitirdi. İki kişinin ölümüne neden olan kamyon sürücüsü ise kaçtı.



Kaza, Merkez Yeni Mahalle'deki Yunus Emre Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçen Hayrettin Demir ile bakıcısı Leyla Baykara'ya Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait Hüseyin U. yönetimindeki 23 BU 053 plakalı kamyon çarptı. Kazada, Demir ve Baykara olay yerinde yaşamını yitirdi, kamyon sürücü Hüseyin U. ise, olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, iki kişinin ölümüne neden olan sürücünün yakalanması için çalışma başlatırken, belediyeye ait kamyonun dün kurban kesilerek hizmete alınan araçlardan olduğu öğrenildi.. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Elazığ