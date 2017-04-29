Kamuya Nakliye Amaçlı Kiralanan Tırlarda Kaçak Sigara

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kamuya nakliye amaçlı kiralanan 2 tırda 32 bin paket kaak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde Kızıltepe KOM Grup Amirliğince kaçaklığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, kamuya nakliye amaçlı kiralanan 2 tır durduruldu.



Zırhlı araç taşıyan dorseli tırda yapılan kontrollerde dorsenin tabanında zulalınmış 31 bin 460 paket kaçak sigara, diğer araçta çekicinin yatak kısmında 590 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Cizreden Ankara'ya bakım için yüklenen zırhlı araçlar için kamuya nakliye amaçlı kiralanmalarını fırsat bilen şüphelilerin bu şekilde kaçakçılık yapmak istedikleri öğrenildi.



Tır sürücüleri Şemseddin G. ve Erol A. hakkında işlem başlatıldı.