Kamuoyu Araştırmalarına Göre İspanyollar Yolsuzluk Davalarından Ümitsiz

İspanya'da Kamu şirketi Canal II Isabel'deki yolsuzlukları araştıran "Lezo" operasyonu kapsamında bugün aralarında Halk Partili eski bakan Eduardo Zaplana'nın olduğu 60 kişi hakkında soruşturma açıldı. Öte yandan kamuoyu anketlerine göre operasyonlara rağmen halkın büyük kısmının yolsuzlukla mücadeleden ümitsiz ve operasyonlara rağmen yolsuzlukların devam ettiğini düşündüğü ortaya çıktı.



Başbakan Mariano Rajoy'un lideri olduğu Halk Partisi'nin ileri gelenlerinin adının karıştığı geçen haftaki Lezo operasyonunun ardından Metroscopia şirketinin yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 96'sı yolsuzlukların bitmediği görüşünde. El Pais gazetesi tarafından yaptırılan araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 82'si ise hali hazırda süren davaların ve operasyonların yolsuzlukları aydınlatacağına inanmıyor.



Seçmeni Başbakan Rajoy'a güvenmiyor



Partilerin kendi seçmenlerinin yolsuzlukla mücadele konusunda liderlerine duydukları güven sıralamasında ilk sırada solcu PODEMOS (Yapabiliriz) genel sekreteri Pablo İglesias yer alıyor. Kendi seçmenleri arasında Iglesias'a duyulan güven ise yüzde 75. Ona en yakın olan post ulusalcı Yurttaşlar Partisi'nin başkanı Albert Rivera, seçmeninin yüzde 60'ı yolsuzlukla mücadele edebilecek en iyi liderin Rivera olduğunu düşünüyor. Halk Partisi'ne oy verenlerin sadece yüzde 45'i yolsuzlukla mücadele konusunda başbakan Rajoy'a güveniyor. Sosyal demokrat İspanya Sosyalist İşçi Partisi'ne oy verenlerin ise yüzde 34'ü genel sekreter Pedro Sanchez'e güveniyor.



Ankete katılanların yüzde 20'si PODEMOS'un, yüzde 19'u ise Yurttaşlar Partisi'nin ülkedeki demokrasiyi yeniden inşa edebileceğine inanıyor.



En etkili mücadele PODEMOS'tan



Ülkede yolsuzluk karşıtı en etkili mücadeleyi PODEMOS veriyor. PODEMOS yöneticileri yolsuzluk karşıtı kampanyaları kapsamında geçen hafta "Çetebüs" adını verdikleri otobüs ile dolaşarak yolsuzlukların kim tarafından nasıl yapıldığını anlattı. Üzerinde yolsuzluklara karışanların karikatürlerinin bulunduğu "Çetebüs" bir hafta boyunca Madrid sokaklarında bu isimleri teşhir etti. PODEMOS hükümet başkanı Mariano Rajoy'u yolsuzlukları görmezden gelmekle suçluyor.



Rajoy ise dün Brezilya basınına yaptığı açıklamada "Yolsuzluğun her zaman kınanması gerekir ve dünyanın her yerinde yolsuzluğa karşı duraksamadan mücadele edilmelidir" dedi.



Öte yandan Rajoy, ülkenin diğer büyük yolsuzluk davası olan Gurtel kapsamında tanık olarak ifade vermek üzere mahkemeye çağrılmıştı. Bu çağrının ve Halk Partili eski Madrid eyalet valisi Ignacio Gonzales'in geçen hafta Lezo Operasyonu kapsamında tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmesinin Rajoy'a büyük rahatsızlık yarattığı bildirilmişti. - Madrid