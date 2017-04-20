Kamunun 73 Milyar TL'lik Alacağı Yapılandırılıyor

Milyonlarca mükellefe gecikmiş borçlarını yapılandırmaları için yeni bir şans daha veriliyor. 31 Mart 2017 tarihi öncesinde tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi, gelir vergisi ikinci taksitleri ile gecikme zamlarını yeniden yapılandıracak düzenleme TBMM'ye sunuldu. Söz konusu düzenlemenin ağırlıklı olarak 1 Temmuz 2016'dan 31 Mart 2017'ye kadar olan dönemde borçları içeriyor.

MİLYONLARCA MÜKELLEFE ŞANS

Düzenleme; taksitlerini ödemekte zorluk çeken yaklaşık 7,2 milyon mükellefin 73 milyar lira tutarındaki alacağının yeniden yapılandırılmasını kapsıyor. Getirilen 5 maddelik Kanun Tasarısı ile vergi ve SGK borçlarının yanı sıra, orman genel müdürlüğünün orman köylülerince kurulmuş olan kooperatiflerine kullandırılan krediler de yapılandırılıyor. Yine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılan krediler de bu yapılandırma kapsamına alınıyor.

Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler ve orman köylülerinin kurduğu kooperatiflerin kullandığı kredilere de yapılandırma fırsatı veriliyor.

SGK ALACAĞININ % 60'I SİLİNECEK

Düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ait alacakların asıllarının bu kanunun yayımından önce ödenmiş olmamasına rağmen, fer'ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda fer'i alacağının yüzde 40'ının kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde yüzde 60'ından vazgeçilecek. 5510 sayılı Kanun kapsamındaki bağ-kurluların da borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının taksitlendirilmesi halinde ilk taksit ödemesi ile birlikte genel sağlık sigortasından yararlanabilecekler.

18 TAKSİT İMKANI GETİRİLİYOR

Hesaplanan SGK prim borcunu taksitle ödemek isteyenler için 6-9-12-18 eşit taksitte ödeme imkanı da getiriliyor. Vergi borçlarının taksitlendirilmesinde ise 6 aydan 12 yıla kadar eşit taksitlendirme imkan getiriliyor.

CEZALARIN % 50'Sİ ALINMAYACAK

Düzenlemeye göre; 2017 yılı Mart ayı öncesinde doğan borçlarla ilgili olarak tıpkı 6736 sayılı düzenlemede olduğu gibi ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve gecikme zamları yerine yurtiçi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınacak. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının yüzde 50'sinin tamamından vazgeçilecek. Kalan yüzde 50'si ve bu tutara gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacak. Sadece gecikme zammı ya da fer'i alacak olması halinde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanacak.

AĞUSTOS 2016'DA BAŞLAYAN KOLAYLIK

Düzenlemenin gerekçesinde geçen Ağustos'ta yapılan düzenleme 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırıldığı hatırlatıldı. Geçen yılki yapılandırmaya başvuruda bulunduğu halde şartları ihlal edenlere bir hak daha verildiği ve Ocak 2017'den itibaren ödenmesi gereken taksitlerin tamamının ödeme sürelerinin 4'er ay uzatıldığı da hatırlatıldı.

"EK VERGİ YOK YATIRIM VAR"

Ek vergi iddialarına da cevap veren Naci Ağbal, "Asla 2017 yılında ek vergi söz konusu olmayacak, ekonomiye herhangi bir şekilde olumsuz etki yapacak bir vergi artışı düzenlemesi olmayacak." dedi. Halk oylamasından çıkan "evet" neticesinin ardından asıl beklentisinin, bir süredir ertelenen özel sektör yatırım kararlarının ardı ardına alınmaya başlanması olduğunu dile getiren Ağbal, bunun ekonomiye yatırım tarafından çok ciddi bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"2 MAYISTA KOMİSYONA GELİR"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki akşam TBMM'ye teslim ettikleri yeni yapılandırma düzenlemesini uygun bir takvim üretilmesi halinde 2 Mayıs'ta Komisyonda görüşmelere başlayacaklarını söyledi. Ağbal, 8-9 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni uygulamayla yaklaşık 73 milyar liralık alacağı yapılandırma imkanına kavuşacaklarını ifade etti. Yeni düzenlemeyle vadesinde ödenmemiş vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primleri ve bir kısım kamu alacaklarını yeniden yapılandıracaklarını belirten Ağbal, "Yaklaşık 7,2 milyon kişinin Maliye'ye, 3 milyon kişinin de Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu var. Bir kişinin iki tarafa da borcu olabilir. Dolayısıyla, yeni getirdiğimiz uygulama 8-9 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor" dedi.

"BÜTÇEYE KATKI OLUR"

Ağbal, mevcut yapılandırma kapsamındaki son verileri de açıkladı. Ağbal, bugün itibariyle vergi, gümrük vergisi ve diğer alacaklardan yaklaşık 16,2 milyar lira tahsilat yaptıklarını, SGK'nın da bugüne kadar 3 milyar lira tahsilat yaptığını belirtti. Ağbal, getirilen yapılandırma uygulamasından da 2017 yılı bütçesine en az 4 milyar liralık sadece vergi bakımından ilave gelir geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.