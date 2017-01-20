Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Kamulaştırma Kararı
Ara
BİST 82.458 %0,19
DOLAR 3,8218 %-0,14
EURO 4,0851 %0,05
PARİTE 1,0687 %0,24
ALTIN 148,46 %0,14
FAİZ 11,25 %-1,06
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Kamulaştırma Kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait "Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kamulaştırma Kararı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait "Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait Sakarya'daki "154 kilovolt Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin de irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türkiye Cumhuriyeti, Elektrik Enerjisi, Bakanlar Kurulu, Nükleer Enerji, Güneş Enerjisi, Işık Enerjisi, Resmi Gazete, Adapazarı, Enerjisa, Sakarya