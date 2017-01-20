Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait "Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait Sakarya'daki "154 kilovolt Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bu hattın güzergahına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin de irtifak hakkı kurulmak suretiyle, TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kamulaştırma Kararı
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait "Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait "Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
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