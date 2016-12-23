Santral ile enerji nakil hattı yapımı kapsamında 3 kentte belirlenen bazı taşınmazlar acilen kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Batman ve Trabzon'da tesis edilecek santraller ile Kayseri'deki bir enerji nakil hattının yapımı kapsamında bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere, Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kamulaştırma Kararı
Santral ile enerji nakil hattı yapımı kapsamında 3 kentte belirlenen bazı taşınmazlar acilen kamulaştırılacak.
Santral ile enerji nakil hattı yapımı kapsamında 3 kentte belirlenen bazı taşınmazlar acilen kamulaştırılacak.
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