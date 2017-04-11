Kamulaştırılan Araziye Yeşil Alan ve Park Yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kamulaştırılan 150 bin metrekarelik alana yeşil alan ve park yapacak. Kent genelinde vatandaşların dinlenebileceği alanlar ile yeşil alanların çoğaltmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda kamulaştırılan boş araziyi değerlendirerek "25 Aralık Kent Parkı" yapacak.



Büyükşehir Belediyesinin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesine kadar olan olana yapılacak yeşil alan ve park projesiyle, çarpık yapılaşmanın yoğun olarak görüldüğü bölgede, özellikle genç nüfusun rehabilite edilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırılarak spora yönlendirilmesi amaçlanıyor.



Çocuk ve spor öncelikli konsept park niteliğinde olup sosyal yaşam kalitesini artırmak, bölgenin ihtiyacı olan konforlu mekanlar oluşturmak, mevcut yerleşim içerisine entegre olması ve bölgenin dokusunda ayırt edici bir kimlik oluşturulması hedeflenen yeşil alan ve park yapımı projesiyle, özel konsepti ve kullanılan her kent mobilyası alana uygun tasarlanmıştır.



25 Aralık Kent Parkı



150 bin metrekare bir alanı kapsayan alanda özellikli yapılar ve fonksiyonlar bulunmaktadır. Çocuk kütüphanesi 700 metrekare 1 adet, yarı olimpik yüzme havuzu 3 bin 600 metrekare 1 adet, bitki satış ünitesi 150 metrekare 1 adet, kafeterya 400 metrekare 2 adet, mescit 60 metrekare 1 adet, tuvalet metrekare 2 adet, soyunma ve hakem odası yer alacak.



Spor sahaları futbol sahası, antreman sahası, basketbol sahası, voleybol sahası olmak üzere 5 adet sahanın yapılacağı alanın çevresini koşu ve bisiklet parkuru olacak. Ayrıca alan içinde çeşitli yaş gruplarına hitap eden 3 tip bisiklet parkuru ve farklı 6 tip kaykay parkuru bulunacak.



Çocuklara trafik eğitimi verildiği ve ailelerin güvenle bırakabilecekleri akülü araba parkuru ve çeşitli oyun gruplarının farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları ile aynı zamanda çocuklar aktivite içinde bulunurken ailelerin onları bekleyip zaman geçirebilecekleri soğuk piknik alanları oluşturulacaktır. Suyu oyunla bütünleştiren fresh park alanı ile parkın girişinden başlayarak ana aks üzerinde belirli aralıklarla yeşili ve suyu birleştiren süs havuzları yer alacak. - GAZİANTEP