Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü



Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Kamuda Kariyer İmkanları



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır