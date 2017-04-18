Kamuda Kariyer İmkanları
Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü
Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Kamuda Kariyer İmkanları
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io