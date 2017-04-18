Kamuda Kariyer İmkanları

Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Kamuda Kariyer İmkanları

Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Ünivetsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mekan Adresi : Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü

Başlangıç Saati : 19.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Kamuda Kariyer İmkanları

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Yeşilay, Kızılay, Hayır