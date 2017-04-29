Kamuda Çalışan Sayısı Belli Oldu

Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i işçi ve 589 bin 355'i diğer statülerde olmak üzere toplam 3 milyon 341 bin 49 kişi istihdam ediliyor.

Kamuda Çalışan Sayısı Belli Oldu

Kamuda, 2 milyon 481 bin 389'u memur, 270 bin 305'i işçi ve 589 bin 355'i diğer statülerde olmak üzere toplam 3 milyon 341 bin 49 kişi istihdam ediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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