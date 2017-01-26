Kamuda Boş Bulunan Engelli Kadroları

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bakanlık ve bağlı kuruluşlarında 12 bin 767 engelli personelin görev yaptığını ve 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bin 394 boş engelli personel kadrosunun bulunduğunu bildirdi.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, kamu kurum ve kuruluşlarında boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin yazılı soru önergelerini TBMM Başkanlığı'na sundu.



Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, CHP'li Tanrıkulu'nun bir soru önergesine verdiği yanıtta, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlarda, 1-31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla boş bulunan engelli kadro sayısının bir olduğunu kaydetti.



Tuğrul Türkeş, bu kadroya atama yapılması için 11 Ekim 2016 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla talepte bulunulduğunu aktardı.



Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik de aynı mahiyetteki soru önergesine verdiği yanıtta, şu bilgileri verdi:



"Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen boş kadrolarda engelli personel kadrosu olarak bir ayrıştırmaya gidilmemiştir. Engelli personel istihdamı normal boş kadrolara atama yapılmak suretiyle sağlanmaktadır.



Bakanlığımız personel istihdamı ile ilgili yaptığı planlamalarda engelli personelin de istihdamı konusunda hassasiyet göstermektedir. Bakanlığımızda bu statüde çalışan personele ek olarak yıllık planlamalar yapılmakta ve düzenli olarak engelli personel istihdamı ile ilgili taleplerimiz Devlet Personel Başkanlığına yapılmakta ve merkezi atama yoluyla Bakanlığımızda istihdam edilmeleri sağlanmaktadır."



Sağlık Bakanı Recep Akdağ da benzer soru önergesine verdiği yanıtta, "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarında 12 bin 767 engelli personel görev yapmakta olup, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bin 394 boş engelli personel kadrosu bulunmaktadır. 2017 yılında boş bulunan engelli personel kadrosuna alımlarla ilgili çalışmalar devam edecektir." ifadelerini kullandı.