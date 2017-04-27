Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Toplantısı

Afyonkarahisar'da "Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği" tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.



Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Adem Uslu, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğündeki toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2016 yılından bu yana altışar aylık periyotlar halinde programlar yaptığını söyledi.



Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği toplantılarının üçüncüsünün gerçekleştirildiğini anımsatan Uslu, şöyle konuştu:



"Önceki toplantımızda kamu, üniversite ve sanayiciyi bir arada buluşturacak ve onların çalışmalarına zemin hazırlayacak bir wep portalı tasarısı demosu bize sunulmuştu. Bu demo ve portalının Afyon kamuoyuna, sanayicisine ve yatırımcısına son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu wep portalı aracılığıyla üniversite ve sanayiciler arasında bir ilgi kurulması noktasındayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Toplantıya AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Sağbaş, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Yeşilay, OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu ve çok sayıda iş adamı katıldı.