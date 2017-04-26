Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü Toplantısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların genel başkanlarıyla "Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü" toplantısına katıldı.



Müezzinoğlu, bakanlıkta düzenlenen toplantıda, 2017 itibarıyla, ocak ayından bu yana kamuda çalışan işçilerin toplu iş sözleşmeleriyle ilgili çalışmaların başladığını ifade etti.



Bugün de Türk-İş'in öneri ve taleplerini aldıklarını dile getiren Müezzinoğlu, taleplerin güzel olduğunu ancak yapılabilirliğine bakılacağını belirtti.



Makul talepleri imkanlar çerçevesinde, makul düzeyde çözmeye çalışacaklarını dile getiren Müezzinoğlu, gerekli değerlendirmelerin yapılarak, arzu edilenin azamisini başarabilecek şekilde çalışmayı sonuçlandırmayı ümit ettiğini söyledi.



Türk-İş'e teşekkürlerini ileten Bakan Müezzinoğlu, çalışmaları çok uzatmadan 1 ay içinde tamamlamayı umut ettiklerini kaydetti.



Müezzinoğlu, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.



Türk-İş'in talepleri



Atalay da 2017 kamu sözleşmelerinde Türk-İş'e üye 157 bin işçi olduğunu, diğer sendikalarda ise 33 bin civarında üye bulunduğunu belirtti.



Yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme taslağının hazırlandığını ifade eden Atalay, şunları kaydetti:



"Birinci madde iyileştirme, brüt 2 bin 200 liranın altında ücret alan işçi arkadaşlarımıza 400 lira, 2 bin 250-2 bin 500 arasında brüt ücret alan arkadaşlarımıza 200 lira, 2 bin 500-2 bin 800 lira arasında brüt ücret alan arkadaşlarımıza, 2 bin 850 lirayı geçmemek şartıyla, 100 lira. Birinci yıl ücret zammı, 31 Aralık 2016'dan itibaren iş yerinde çalışan işçilerimize, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yüzde 18. İkinci yıl ücret zammı, 31 Aralık 2017 tarihinde iş yerinde çalışan işçi ücretleri, 2017 yılında gerçekleşen enflasyon oranına 4 puan ilave edilerek ücret zammı yapılır.



Denge ödeneği, geçen sene özellikle vergiden dolayı ortalama 2 bin 500 lira ücret alan arkadaşlarımız, ocak ayında 2 bin 500 lira alıyorlar. Bu ücret, mayıstan itibaren aralık ayına kadar 350 lira, yüzde 15 civarında ücretimiz aşağı düşüyor. Geçen sene bununla ilgili 500 lira denge ödeneğe konulmuştu. Bu sene bin lira talep ediyoruz. Sosyal yardımlar birinci yıl 400 lira, ikinci yıl 500 lira. Yemek parası birinci yıl 15 lira, ikinci yıl 16 lira. Aile ve çocuk yardımı devlet memurlarına verilen miktarda, giyim birinci yıl 400 lira, ikinci yıl 500 lira. Yukarıda yer alan sosyal yardımlardan yüksek olanlar aynı miktarda artırılır. Yukarıda yer almayan sosyal yardımlara ücret zamları oranında yardım yapılır."



Atalay, alt işveren taşeron sorunlarına ilişkin çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.



Soma'daki 301 madencinin vefatından sonra bu alanda düzenleme yapıldığını anlatan Atalay, yer altıyla ilgili problemlerin çözüldüğünü ancak yer üstünde binlerce madenci bulunduğunu ifade etti.



Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Tandoğan Meydanı'nda olacaklarını söyledi.



Ergün Atalay, toplu iş sözleşmesi taslağını Bakan Müezzinoğlu'na teslim etti.