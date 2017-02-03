Kamu Spotunda Oynamıştı: Kanseri Yendi İşine Döndü

Sağlık Bakanlığınca kansere karşı erken teşhisin önemine dikkat çekmek için hazırlanan kamu spotu klipte oynadıktan sonra kanser olduğu ortaya çıkan kadın, erken teşhis sayesinde kanseri yenerek işine geri döndü.



Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserine karşı duyarlılığı artırmak ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) dikkat çekmek için 'Sakın Geç Kalma Erken Gel' sloganıyla bir kamu spotu klibi hazırladı. Klipte oyuncu olarak, Samsun Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube'sinde memur olarak çalışan evli ve iki çocuk annesi 48 yaşındaki Belma Tablı oynadı. Daha sonra klip, kamu spotu olarak televizyonlarda yayınlanmaya başladı. Belma Tablı, klipten 4 ay sonra yaptırdığı mamografi kontrollerinde meme kanseri olduğunu öğrendi. Ameliyatla sol göğsü alınan ve erken teşhis sayesinde eski sağlığına kavuşan Tablı, tekrar işine geri döndü.



"VÜCUDUMDA KANSER HÜCRESİ YOK"



Yaklaşık bir yıl önce meme kanserine yakalandığını söyleyen Belma Tablı, "Tedavilerim bittikten sonra bu hafta işime başladım. Kanseri yendim. Yapılan tetkikler sonucu vücudumda kanser hücresi yok. İnsanlar istediği takdirde her zorluğu yenebileceği gibi kanseri de yenebilir. Kanserin ismi korkunç olabilir ama mücadele ile alt edilemeyecek bir düşman değildir. Herkes mücadelesini verdikten sonra rahatlıkla bu hastalığı yenebilir. Benim işe başlamam 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne denk geldi. Oynadığım klipten sonra kanser olmam tesadüf olmuştu. Böyle bir zamanda da işe başlamam çok büyük bir tesadüf oldu. Erken teşhis hayat kurtarır. Benim hayatımı da kurtardı. Bunun için insanların yıllık kontrollerini düzenli olarak yaptırmaları gerekir. Sen iste yeter, kanser çeker gider. Sakın geç kalmayın KETEM'e gelin" dedi.



(Kenan Akyüz/İHA) - SAMSUN